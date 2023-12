Rally, che spettacolo a Taormina. Le FOTO della premiazione

StrettoWeb

Grande successo per il Rally di Taormina, che si è concluso in serata, organizzato dalla New Turbomark. La vittoria è andata all’equipaggio composto da Danilo Novelli e Roberto Longo, con il primo che ha replicato il successo ottenuto nell’edizione inaugurale dello scorso anno.

Sul secondo gradino del podio, è salito Pietro Porro navigato da Alberto Contini, con un distacco dall’equipaggio vincitore di poco inferiore al minuto, seguito da Michele Coriglie e Federico Grilli. A corredo dell’articolo tutte le foto dell’importante rally di Taormina.