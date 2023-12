Raccolta differenziata, Messina corre. De Luca: “io il sindaco della svolta” | DATI

StrettoWeb

I report di Ispra e Legambiente sulla raccolta differenziata parlano chiaro: Messina ha toccato il 53,5%. La città dello Stretto corre, mentre Catania e Palermo sono ultime. Fra i centri più popolosi successo di Mazara che arriva all’87%. Agrigento e Ragusa oltre il 70% di raccolta differenziata. “Orgoglioso di essere stato il Sindaco della svolta“, evidenza Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “La città di Messina sta cambiando grazie al perseverante lavoro di Federico Basile Sindaco di Messina e della sua giunta municipale“, rimarca De Luca.

“Ora Messina non è più la città della Munnizza grazie al miracolo che ha fatto Messina Servizi con il presidente Giuseppe Lombardo ed il lavoro che sta portando avanti la presidente Marigrazia Interdonato con tutti i lavoratori e le lavoratrici oggi guidati dal mitico direttore generale Michele Trimboli. Ancora in giro c’è qualche zozzone e qualche criticone a fondo perduto e bisogna applicare il metodo del comandante Giovanni Giardina con blitz e multe senza pietà”, afferma De Luca.

Per ultimo una stoccata, probabilmente, a Dafne Musolino, sua ex fedelissima: “chissà ora che vagito farà chi si è ingozzato/a nel piatto in cui ha mangiato e nel quale ora ad ogni occasione sputa veleno ed invidia?”