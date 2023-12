Qualità della vita, inaugurato in Calabria l’Osservatorio Nazionale Socio Ambientale

StrettoWeb

Giovedi 7 dicembre a Malito tutti i presenti hanno condiviso un momento significativo con l’inaugurazione ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Socio Ambientale – O.N.S.A. – per il monitoraggio della salute umana ed ambientale. L’evento si è svolto presso la sede dell’Osservatorio con la partecipazione onorevole del Sindaco Francesco Mario De Rosa e del Presidente di OB Calabria Giuseppe Passarino.

Le celebrazioni hanno preso il via con un convegno stimolante presso la sala consiliare del comune di Malito che ha visto la partecipazione di Giovanni Misasi – Presidente ASBSF, di Francesco Mario De Rosa- Sindaco di Malito, di Giuseppe Passarino – Presidente di OB Calabria, di Teresa Pandolfi – CTS ASBSF, di Enzo Muzzalupo – ricercatore CREA.

I relatori hanno condiviso l’importanza della biologia per la qualità della vita e le finalità dell’Osservatorio, fornendo prospettive preziose sulla salute umana e l’interazione con l’ambiente circostante.

Successivamente, la cerimonia è culminata nel taglio del nastro della sede dell’Osservatorio, corso Vittorio Emanuele, 24 – Malito (Cs). Questo gesto simbolico ha segnato l’inizio ufficiale delle attività dell’Osservatorio, che si propone di diventare un faro di conoscenza e di monitoraggio per migliorare la qualità della vita nei Borghi del Benessere.

L’Osservatorio Nazionale Socio Ambientale, con all’interno il laboratorio, è concepito come un centro di eccellenza, dedicato alla ricerca, alla raccolta e all’analisi dati cruciali per comprendere e migliorare la salute della comunità e l’equilibrio ambientale che la circonda. Avrà pertanto diverse funzioni, tra cui quella documentaria, di monitoraggio, educativa, consultiva e progettuale.

Attraverso tecnologie innovative e collaborazioni interdisciplinari, l’Osservatorio si impegna a fornire analisi ed informazioni essenziali per supportare politiche e decisioni che mirano al benessere collettivo. Il Sindaco Francesco Mario De Rosa ha espresso la sua entusiastica approvazione per questo nuovo capitolo nella crescita dei borghi e per il prestigio di avere la sede nazionale nel suo comune, sottolineando l’importanza di investire nella salute e nel benessere.

Il Presidente Giovanni Misasi ha sottolineato il valore della collaborazione tra settori pubblici e privati per affrontare le sfide attuali e future legate alla salute e all’ambiente.

Tanta la soddisfazione del team di ASBSF, Giovanni Misasi, Teresa Pandolfi, Amelia Bruno, Maria Grazia Felice e Maria Josè Pucci, che fattivamente hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento. In questo giorno di festa e inaugurazione, l’Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere – ASBSF – guarda al futuro con ottimismo, consapevole che l’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della salute umana ed ambientale sarà un faro guida nei Borghi del Benessere al fine di migliorare la qualità della vita.