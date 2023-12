“QS World University Rankings: Sustainability 2024”, UniMe migliora nettamente la performance dello scorso anno

StrettoWeb

E’ stato pubblicato il “QS World University Rankings: Sustainability 2024”, l’Università di Messina si posiziona al 394° posto al mondo su 1.403 università, migliorando nettamente la posizione 501-550 dello scorso anno, anche a fronte del numero di università pubblicate che nel 2024 sono raddoppiate (da 700 a 1.403), mentre in Italia si posiziona al 15° posto su 48 Atenei.

Confrontando i punteggi di quest’anno con quelli della scorsa edizione, i migliori risultati sono stati ottenuti nell’indicatore “health and wellbeing”, con posizione 214 al mondo (score 88,1) e l’indicatore “Environmental research” che registra la 243^ posizione al mondo (84,4 di score). Per il 2024, è stata introdotta la nuova categoria “Governance”, in cui l’Ateneo peloritano ottiene uno score di 82 e la 267^ posizione al mondo.