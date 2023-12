Provinciali a Cosenza, la soddisfazione di Forza Italia: “primo partito eletto”

StrettoWeb

Forza Italia si conferma il primo partito alle elezioni del 20 dicembre scorso per il rinnovo del Consiglio Provinciale. A tracciare un breve commento su questo risultato è Giovanni Gallo, commissario del circolo cittadino di Rocca Imperiale. Secondo Gallo, Forza Italia conferma questi risultati grazie “ad un fondamentale lavoro nei territori e per i territori da parte del coordinatore provinciale, nonché assessore regionale Gianluca Gallo, a cui si aggiunge una incessante azione politica amministrativa del presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto”. Giovanni Gallo sottolinea come ormai Forza Italia si presenta come un partito radicato in tantissimi comuni.

“Un ottimo lavoro quello svolto da Forza Italia – commenta il commissario di Forza Italia a Rocca Imperiale – che per pochissimo, non ottiene il quinto seggio che avrebbe portato all’elezione della nostra candidata Tiziana Battafarano (consigliere comunale di Rocca Imperiale) in seno al Consiglio Provinciale. A lei, a nome di tutti gli iscritti, formulo i ringraziamenti per l’impegno profuso. L’Alto Jonio, con la candidatura unica di Tiziana Battafarano, ottiene comunque un risultato importante per il lavoro di condivisione e di rete che continuerà con gli amministratori, le istituzioni provinciali e regionali. A tutti gli auguri di buon Natale”.