Prosegue il tour di Ecoross nelle scuole cosentine | FOTO

Ecoross Educational fa nuovamente tappa a Mendicino. Al termine della lezione gli stessi bambini della classe quarta della scuola primaria esortano al rispetto per l’ambiente, indicando le buone pratiche e le loro ricadute positive: “dobbiamo riciclare la carta! Per fare un quintale di cartone si devono tagliare quindici alberi, se lo ricicliamo, nessun albero sarà abbattuto” – asserisce uno di loro. “Con le lattine si possono fare biciclette e oggetti per la cucina, con l’umido si può fare concime e metano, con la plastica le copertine di pile che ho a casa” – afferma l’altro.

Gli allievi dimostrano grande consapevolezza e sensibilità verso i temi ecologici, partecipando attivamente all’attività formativa somministrata dall’informatrice ambientale di Ecoross Aldina Provenza. Soddisfatta la responsabile del Plesso Tivolille Antonella Peluso: “i ragazzi assistono agli importanti cambiamenti climatici del periodo storico che viviamo e si pongono domande, pretendendo giustamente delle risposte. Già da qualche anno a scuola cerchiamo di offrire loro delucidazioni e nozioni più che altro in forma laboratoriale. Diamo molto spazio al fare, allo sperimentare, avvalendoci spesso di esperti nel settore, come quelli di Ecoross”.

L’aggiornamento continuo è quindi rivolto anche agli insegnanti; loro, infatti, creano connessioni tra le varie materie e il mondo reale a cui applicare le competenze. “Noi docenti – continua la Peluso – nel corso dell’anno aderiamo a molteplici iniziative erogate pure dall’Amministrazione comunale, dal territorio e da Legambiente. Così – conclude – possiamo affrontare gli argomenti da diversi punti di vista, acquisendo i metodi per destare negli studenti la curiosità che diventa poi formazione”.