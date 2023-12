Prosa, grandi classici e commedia: presentata la stagione teatrale di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

È stato presentato questa mattina, nel corso di una partecipata conferenza stampa nelle sale del Centro di Eccellenza, il cartellone della nuova stagione teatrale della città di Corigliano-Rossano, all’interno della “Rassegna L’AltroTeatro – On Stage Metropol”, alla presenza di Isabella Cicero, titolare del Cinema Teatro Metropol, Pino Citrigno, amministratore della società L’Altro Teatro e Alessia Alboresi, assessore alla Cultura. Dal 28 gennaio al 9 maggio il Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano ospiterà ben otto appuntamenti all’insegna della grande drammaturgia senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo.

Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei, e poi, commedie e un grande musical, questi gli ingredienti del cartellone ideato da L’AltroTeatro, società guidata da Gianluigi Fabiano e Pino Citrigno. Non mancherà uno spazio dedicato alla musica italiana con il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri. Rassegna realizzata in collaborazione con il Cinema Teatro Metropol e il contributo dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano.

“Dopo il successo avuto con l’anteprima della Rassegna L’AltroTeatro, iniziata il 12 novembre e che si concluderà con due grandi spettacoli il 5 e il 6 dicembre – afferma Gianluigi Fabiano -, non potevamo che allestire un cartellone di qualità e grande respiro culturale. Nomi importanti, da Massimo Ranieri a Gianmarco Tognazzi, senza dimenticare la commedia di Dario Fo e Franca Rame, con una artista eclettica come Chiara Francini. Spettacoli che, siamo certi, riusciranno a far riscoprire la bellezza del teatro anche ai più giovani”.

“Abbiamo cercato di dare la possibilità a tutti di poter assistere agli spettacoli e, proprio grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano, si è deciso di facilitare, con promozioni e abbonamenti ridotti, gli under 30. Il pubblico è ritornato a riempire le sale – dichiara Pino Citrigno, amministratore dell’AltroTeatro –, il nostro compito è quello di offrire un prodotto di qualità”.

Ed è il più grande Cinema Teatro della Calabria ad ospitare la “Rassegna L’AltroTeatro – On Stage Metropol”. “Siamo felici di essere partner di questo progetto. Accogliamo una importante stagione teatrale – afferma Isabella Cicero, proprietaria del Cinema Teatro Metropol -, grazie al direttore artistico Gianluigi Fabiano che è riuscito a porre la cultura quale centro di interesse del nostro territorio. Quest’anno, tra l’altro, siamo partiti con una grande anteprima della rassegna per stimolare il pubblico con un’offerta culturale di grande livello”.

“Presentiamo una stagione, frutto di un bando pubblico in sinergia con il Metropol e l’Altro Teatro, di grande spessore e con una offerta di spettacoli variegata, dalla nicchia, più strettamente culturale, al grande nome attrattivo, fino alla commedia più leggera e divertente, con un preciso impegno che prendiamo come amministrazione che è quello di calmierare i prezzi per consentire ad una vasta platea di poter accedere alla visione delle divere opere senza dover affrontare costi proibitivi” – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi.

“Un appuntamento, quello con la stagione teatrale torna anche quest’anno con un cartellone che vanta alcuni dei protagonisti più celebri e apprezzati dell’arte scenica nazionale – dichiara il sindaco Flavio Stasi – Sono convinto del fatto che l’investimento sulla cultura crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, e costituisca un elemento di identità, di crescita e di coesione sociale da promuovere soprattutto tra i giovani e nelle famiglie”.

La Rassegna rientra nel progetto di distribuzione l’AltroTeatro, cofinanziato con “risorse Psc Piano di Sviluppo e Coesione” erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”. Da lunedì 4 dicembre fino a 9 dicembre si effettuerà il diritto di prelazione per i vecchi abbonati; dal 10 al 20 dicembre avrà inizio la campagna abbonamenti della Rassegna 2024 presso la biglietteria del Cinema Teatro Metropol. Dal 21 dicembre saranno in vendita i singoli biglietti.