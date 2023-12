Progetto “Erasmus+ KA131 Call 202”, l’UMG di Catanzaro sempre più inclusiva ed internazionale

StrettoWeb

L’incremento dell’internazionalizzazione è uno degli obiettivi strategici dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e viene perseguito grazie alla collaborazione delle diverse Aree dell’Ateneo, delle Scuole e dei Dipartimenti coinvolti. I Progetti Europei per l’istruzione e la formazione costituiscono uno strumento privilegiato per il raggiungimento di questi obiettivi.

Pertanto l’Università Magna Graecia da anni partecipa attivamente alle azioni del Programma ERASMUS+, il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa, mediante l’operato dello staff dell’Area Affari Generali, diretto dalla Responsabile Eleonora Consoli e con la collaborazione della Dott.ssa Carmen Scerbo e della Dott.ssa Ivana Criniti.

Nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA131 Call 2021, è giunto a conclusione presso l’Ateneo di Catanzaro il Progetto finanziato dalla Commissione Europea che promuove la mobilità degli studenti e del personale dell’Ateneo nei Paesi stranieri partecipanti al Programma. Nell’ambito del Progetto, nel corso degli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, l’Ateneo ha realizzato attività di mobilità per fini di studio che hanno consentito agli studenti di vivere un’esperienza di studio all’estero presso Università partner europee per svolgere attività didattiche, sostenere esami e/o effettuare ricerca tesi.

Attività di mobilità per fini traineeship che ha consentito agli studenti di realizzare un’esperienza di tirocinio in UE presso Imprese/Istituzioni/Organizzazioni estere; attività di mobilità dei docenti che ha consentito ai docenti di svolgere un periodo di mobilità

all’estero per fini d’insegnamento presso un Ateneo europeo. I partecipanti hanno avuto così l’opportunità di entrare in contatto con realtà accademiche di eccellenza nell’ambito di un programma europeo innovativo e dinamico.

69 sono stati gli studenti e neolaureati dell’Ateneo, del 1°ciclo, del 2° ciclo e del 3° ciclo, che hanno partecipato con forte entusiasmo alle iniziative di questo Progetto ed hanno avuto così l’opportunità di trascorrere un’esperienza di mobilità per fini di studio in prestigiosi Atenei stranieri partner e/o un’esperienza mobilità per fini di tirocinio in strutture di eccellenza in Paesi come Spagna, Danimarca, Belgio, Svezia, Francia e Germania.

Sono state inoltre realizzate n. 4 mobilità di docenti per fini d’insegnamento. Attraverso la realizzazione delle suddette attività sono stati perseguiti svariati obiettivi: opportunità per gli studenti di realizzare una significativa esperienza formativa, culturale e sociale che abbia spendibilità nel mondo del lavoro; opportunità per i docenti di assegnare alta qualità, elementi di innovazione e di respiro internazionale ai corsi; favorire la specializzazione delle competenze dei docenti nonché l’aggiornamento e la formazione professionale continua; ampliare la cooperazione internazionale in ambito didattico-scientifico.

Di seguito alcuni tra i prestigiosi Atenei che hanno accolto gli studenti dell’Università Magna Graecia: Center for Healthy Aging dell’Università di Copenaghen, Università di Murcia, Università de Lisboa, Università di Strasburgo, Johannes Kepler Universitat di Linz, Universitad de Bilbao, Universitad Complutense de Madrid. Come testimoniato da tutti i partecipanti questa esperienza ha rappresentato un momento di crescita sotto ogni aspetto.

Un “viaggio profondo attraverso culture diverse, un’immersione di ricerca e studio che spalanca le porte al futuro della scienza e dell’umanità”, come racconta una studentessa, un’occasione possibile grazie all’Università Magna Graecia di Catanzaro, sempre attenta a fornire ai propri studenti opportunità di conoscenza e arricchimento. Nel corso del Progetto ERASMUS+K131 anche i docenti dell’Università di Catanzaro hanno svolto attività di scambio didattico: il partenariato fra UMG e Università di Novi Sad in Serbia è iniziato nel 2012.

Negli anni il rapporto di cooperazione si è intensificato e, nel 2018, i due Atenei hanno sottoscritto un programma di scambio ERASMUS+ che ha visto la mobilità di diversi docenti, tra cui il professore Ludovico Montebianco Abenavoli, Professore Associato di Gastroenterologia dell’Università Magna Graecia, il quale ha sottolineato come “questo partenariato abbia consentito di concretizzare numerosi progetti scientifici i cui risultati sono stati pubblicati su importanti riviste scientifiche internazionali”.

La realizzazione del Progetto ha consentito quindi di sostenere ed espandere il livello di internazionalizzazione dell’Ateneo di Catanzaro, valorizzando l’attrattività e la ricchezza dell’Istruzione Superiore europea nonché la condivisione di buone pratiche.