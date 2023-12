Presepe Vivente a Platania: un’immersiva esperienza natalizia

StrettoWeb

Nelle festività natalizie, l’atmosfera magica di Platania sarà ancor più incantata grazie all’evento straordinario del Presepe Vivente. L’evento è stato organizzato dal Gruppo Agesci Platania 1, con la collaborazione della Parrocchia San Michele Arcangelo, le associazioni ADA, Dimensione Donna, Giovento, Pro loco Platania e Protezione Civile Platania. In due date imperdibili, il 30 dicembre e il 6 gennaio, a partire dalle 17:00, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella tradizione e nella spiritualità del Natale lungo i vicoli del paese.

Il Presepe Vivente di Platania non è solo una rappresentazione scenica, ma un viaggio nel passato che permette di rivivere la storia della nascita di Gesù, attraverso gli occhi delle persone semplici.

Oltre alla rappresentazione del Presepe, i visitatori potranno esplorare antiche “botteghe” e attività, ognuna con la sua storia e tradizione. Dalla bottega dell’arte del fabbro allo studio del medico condotto, passando per una scuola d’altri tempi, sarà possibile vivere l’autenticità di mestieri e ambienti che hanno segnato la storia dei nostri luoghi e della nostra gente. A rendere questa esperienza ancora più unica è l’accompagnamento delle melodie tradizionali del Natale, con la musica degli zampognari e la Novena platanese.

Sarà possibile anche degustare una varietà di cibi tipici della stagione natalizia, preparati con maestria dalle abili mani dei residenti locali. Dalle prelibatezze dolci alle pietanze tradizionali, i visitatori avranno l’opportunità di deliziare il palato con autentici sapori del territorio. Inoltre, per preservare i ricordi di questa straordinaria immersione nel Natale, ci sarà la possibilità di scattare una foto “sotto al vischio”. Il Presepe Vivente a Platania è l’occasione perfetta per immergersi nello stupore delle festività natalizie, condividendo momenti di gioia in un contesto incantevole e coinvolgente.