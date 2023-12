Un presepe vivente magico: la scuola elementare di Zumpano celebra il Natale 2023

StrettoWeb

I ragazzi della Scuola Elementare “Luigi Chiodo” di Zumpano hanno dato vita a un suggestivo presepe vivente in occasione del Natale 2023. Grazie alla collaborazione degli insegnanti e dei genitori, gli studenti della classe 3A hanno allestito diverse scenografie che hanno reso possibile la rappresentazione di varie attività artigianali e commerciali tipiche dell’epoca. Tra le scenografie realizzate, spiccano il vasaio magico, il negozio di stoffe, il laboratorio con il tornio per la lavorazione dei vasi, il laboratorio di colorazione, il negozio di vendita e la piccola osteria frequentata dai giocatori di carte. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, trasportando i visitatori in un’atmosfera magica e suggestiva.

Le altre classi della scuola hanno contribuito alla realizzazione del presepe vivente con la creazione di diverse ambientazioni. La classe 5A ha realizzato la bottega del fornaio, mentre la classe 1A si è occupata dell’angolo falegnameria, della lavanderia e dell’angolo dedicato alle “chiacchiere”, dove i personaggi del presepe possono interagire e socializzare. La classe 2A ha invece realizzato l’angolo dei pastori, l’angolo delle lavandaie, il laboratorio dei fabbri e l’angolo del dormiente, arricchendo ulteriormente la scena con dettagli realistici e coinvolgenti. Infine, la classe 4A ha contribuito con la creazione dell’osteria, della fruttivendola e della locanda, completando così l’ambientazione del presepe vivente.

Durante l’evento, i ragazzi e la coordinatrice della scuola elementare, Pasqua Terrone, hanno avuto il piacere di ospitare il Sindaco del Comune di Zumpano, avv. Fabrizio Fabiano, e l’assessore alla scuola Ernestina Amantea. La presenza delle autorità locali ha reso ancora più speciale l’esperienza dei giovani studenti, che hanno potuto mostrare con orgoglio il frutto del loro impegno e della loro creatività. Il presepe vivente è stata un’occasione unica per i ragazzi di immergersi nella tradizione natalizia e di mettere in pratica le loro abilità artistiche e manuali.

Grazie alla collaborazione di tutti, è stato possibile creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, che ha regalato emozioni e sorrisi a tutti i visitatori. Il presepe vivente della scuola elementare “Luigi Chiodo” di Zumpano è stato un vero successo, dimostrando ancora una volta quanto sia importante valorizzare le tradizioni e coinvolgere i giovani nella realizzazione di eventi culturali e artistici. Un’esperienza che resterà impressa nella memoria dei ragazzi e che ha contribuito a creare un clima di festa e di condivisione in occasione del Natale 2023.