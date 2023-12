Successo per la presentazione del libro di Cateno De Luca a Firenze

StrettoWeb

“Oggi è stata una giornata straordinaria qui a Firenze, nonostante le difficoltà logistiche che abbiamo affrontato. Siamo riusciti ad arrivare e l’impegno è stato più che ripagato. La presentazione del mio libro “Non tutto è successo!” al Teatro Niccolini è stata un momento speciale. Fabrizio Manfredini, giornalista e fondatore del movimento Centro, ha moderato l’evento in modo professionale, introducendo una discussione appassionante sulla politica e le sfide che affrontiamo nel costruire un movimento nazionale”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “La presenza degli esponenti del movimento politico e culturale Centro ha arricchito ulteriormente la discussione, portando prospettive diverse e interessanti“, evidenza De Luca.

“Durante la presentazione, abbiamo esplorato il difficile ruolo dell’amministratore in Sicilia riportando la mia esperienza di sindaco di ben 5 enti territoriali. Abbiamo avuto modo di analizzare le prospettive sulla Toscana e sulle elezioni europee, aprendo un dibattito stimolante. Le domande del pubblico sono state coinvolgenti, con una particolare attenzione a come un movimento nato come meridionalista si sia trasformato in un movimento nazionale. Ma per rispondere a questa domanda, vi ho invitato a scoprire i dettagli nel libro stesso. Ringrazio tutti coloro che sono venuti a Firenze“, conclude De Luca.