Presentazione del libro di Cateno De Luca, gran finale del tour siciliano a Messina

L’On. Cateno De Luca concluderà il suo tour siciliano di presentazione del libro “Non tutto è successo!” venerdì 22 dicembre, alle ore 20, presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. In questa tappa conclusiva, Cateno De Luca si confronterà con il giornalista Emilio Pintaldi, approfondendo ulteriormente la narrazione della sua vita e carriera. L’evento promette un dialogo ricco di emozioni, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere più a fondo la figura umana dietro il politico e l’autore. Cateno De Luca spesso ha diviso l’opinione pubblica: considerato un “mito” e un fine stratega politico per alcuni, un provocatore o un outsider per altri. Senza dubbio, è uno dei personaggi che, attualmente, sta imprimendo un cambiamento al panorama politico non solo regionale ma anche nazionale. Il libro racconta la sua storia personale, imprenditoriale e politica e si avvale anche di aneddoti di coloro che lo conoscono bene, con uno stile peculiare, diretto e innovativo nel linguaggio e nel modo di comunicare.

Ne viene fuori un ritratto “umano” vivido e allo stesso tempo molto autentico del protagonista e una mirabolante parabola che tiene insieme la politica, l’arte e la sua professione. Il successo, i valori di riferimento, le profonde radici siciliane sono il nodo centrale del libro, che vuole essere un’esplicazione quanto più esaustiva dei risultati fin qui raggiunti, e una “proiezione programmatica” di ciò che saranno gli anni a venire. Un “alfabeto” essenziale per tutti coloro che vogliono comprendere e prendere ispirazione da Cateno De Luca, che, vuole lasciare un’eredità importante alle nuove generazioni.

Alla serata in programma al teatro Vittorio Emanuele di Messina parteciperà anche Red Ronnie, celebre musicista e produttore televisivo, autore della postfazione del libro. La sua presenza renderà l’evento ancora più coinvolgente. Il tour ha toccato diverse città siciliane, ottenendo una buona partecipazione e suscitando l’interesse del pubblico. Da Palermo a Siracusa, ogni tappa è stata caratterizzata da un’atmosfera appassionata e da un crescente interesse per la storia di Cateno De Luca.

L’ingresso sarà possibile tramite una donazione libera, con i proventi destinati a sostenere l’Associazione La Casa del Musicista, di cui Cateno De Luca è ambasciatore, e che promuove giovani artisti emergenti.

Questa rappresenta l’ultima occasione per i lettori di ricevere la firma dell’autore e immergersi nel racconto di “Non tutto è successo!”. Invitiamo il pubblico a partecipare numeroso a questo gran finale che chiude un capitolo significativo di condivisione e scoperta. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo tour siciliano.