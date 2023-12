Messina, terzo risultato utile di fila: a Potenza è 0-0 dopo due vittorie consecutive | CLASSIFICA

StrettoWeb

Messina nel segno della continuità. Nello scontro diretto di Potenza, la squadra di Modica pareggia per 0-0 e ottiene il terzo risultato utile di fila, dopo le due vittorie tra Monterosi e derby contro il Catania. Messo definitivamente alle spalle il bruttissimo periodo negativo, anche se ovviamente la classifica resta precaria.

Al Viviani non succede molto, così come evidenzia il punteggio finale. Le due squadre non si fanno granché male, attaccando ma con cautela. Poche le emozioni, da cui scaturisce un pari che forse accontenta entrambe. Con questo risultato, e in attesa delle gare di domani, la compagine peloritana aggancia la zona salvezza diretta occupata – a quota 18 – dal Monopoli, tra l’altro prossimo avversario giovedì 22.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 36 Picerno 33 Casertana 31 Avellino 30 Taranto 29 Crotone 29 Benevento 29 Latina 26 Giugliano 25 Catania 22 Audace Cerignola 22 Foggia 22 Potenza 20 Sorrento 19 Monopoli 18 Messina 18 Virtus Francavilla 17 Turris 16 Brindisi 13 Monterosi Tuscia 9