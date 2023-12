Ponte sullo Stretto, Lombardo: “ingenerose critiche del segretario Cgil a Schifani”

StrettoWeb

“Riteniamo ingenerose le critiche rivolte dal segretario generale della CGIL Sicilia al Governatore Renato Schifani al quale rivolgiamo il nostro plauso per il sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto anche attraverso le numerose interlocuzioni con il Vicepremier e Ministro per le infrastrutture sen. Matteo Salvini e con il governatore della regione Calabria, Roberto Occhiuto”. È quanto dichiara il deputato regionale del Mpa, On. Giuseppe Lombardo, in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal Segretario regionale della CGIL Alfio Mannino in merito al ponte e alle infrastrutture in Sicilia.

“Le critiche mosse – prosegue Lombardo – sono del tutto pretestuose perché è ben noto che la rimodulazione delle risorse del PNRR non ha determinato il definanziamento di opere infrastrutturali di importanza strategica per la nostra regione, ma risponde alle difficoltà di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR, che si conclude entro il 2026”.

“Il Governo regionale, con grande senso di responsabilità, e attraverso un’intesa attività di concertazione con il Governo centrale, è attualmente impegnato – continua ancora il deputato – nel reperimento di altre fonti di finanziamento, quali il piano nazionale complementare al Pnrr o i fondi delle politiche di coesione, il cui impiego garantirà la realizzazione delle infrastrutture stradali interne della regione. In questa concreta prospettiva, il Ponte sullo stretto rappresenta volano economico ed elemento integrante e strategico che darà avvio al complessivo sviluppo infrastrutturale della nostra regione”.

“Sembra strano – conclude l’on. Lombardo – come il sindacato trascuri che la costruzione del Ponte e le connesse attività di manutenzione dell’opera, daranno lavoro a migliaia di persone ed innescheranno un processo virtuoso a cui non potrà non seguire il completamento della rete infrastrutturale che attendiamo da sempre. Siamo certi che il Ponte permetterà di raggiungere Roma in 4 ore evitando ai siciliani il vergognoso salasso delle attuali tariffe aeree”.