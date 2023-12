Ponte sullo Stretto, il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi al Tg Focus di Cusano News 7

StrettoWeb

Domani alle 11:30 al Tg Focus di Cusano News 7 (canale televisivo 234), il giornalista e conduttore televisivo Matteo Bortone terrà un approfondimento sulle scelte tra Governo e le regioni Sicilia e Calabria per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. Interverrà in collegamento dalla redazione di StrettoWeb il nostro direttore, Peppe Caridi, che commenterà le ultime notizie e reazioni politiche rispetto alla ripartizione dei fondi per la realizzazione della grande opera.