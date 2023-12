Ponte sullo Stretto: Germanà: “da don Ciotti a Tozzi solo chiacchiere strumentali, è un’opera strategica”

StrettoWeb

“Il 2023 volge al termine ed è scattato il countdown a chi la spara più grossa. In testa alla classifica don Ciotti che con ‘il ponte unirà due cosche’ aveva mortificato milioni di siciliani e di calabresi onesti. Adesso, però, si vede insidiato dal geologo, mai iscritto all’albo, Mario Tozzi con ‘il ponte unirebbe due cimiteri’. I due si contendono la classifica ma sono preoccupati di essere ‘scavalcati’ in vista della manifestazione prevista per domani a Messina dal populista di turno”. Così il senatore messinese della Lega Nino Germanà.

“Lasciando perdere, comunque, le inutili e strumentali polemiche, il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica per la Sicilia, la Calabria e l’intero Meridione e noi, grazie all’impegno del vicepremier Matteo Salvini, porteremo avanti senza sosta il progetto”, conclude Germanà.