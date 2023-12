Ponte sullo Stretto, Germanà: “basta con le fake sui conti”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto, come più volte ribadito, è un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del Meridione, una struttura che siciliani e calabresi in primis attendono da anni. La Sicilia ha 6,6 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui 1,3 miliardi destinati alla realizzazione dell’infrastruttura“. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

“Basta, quindi, fake news sui conti e avanti tutta nell’attuazione di un progetto importante per la crescita di tutto il Paese”, conclude Germanà.