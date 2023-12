Ponte sullo Stretto, Furgiuele: “tra i fondi di coesione della Sicilia ci sono risorse per l’infrastruttura, basta falsità”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per il Paese, non solo per Calabria e Sicilia. Rientra nelle reti transeuropee dei trasporti, permetterà di velocizzare gli spostamenti da e verso l’isola, di ridurre le emissioni. Di fronte a questa evidenza, al valore di questa realizzazione, le polemiche stanno a zero: anche per quanto riguarda i fondi di coesione, ricordiamo che la Sicilia ha a disposizione 6,6 miliardi di euro. 1,3 da destinare proprio al Ponte. Basta falsità sui conti”.

Lo dichiara il deputato calabrese e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele, componente della commissione trasporti.