Ponte sullo Stretto, Donzelli: “si farà con i soldi dell’Italia intera”

“Il Ponte sullo stretto e’ una necessita’, il progetto e’ sempre stato nel programma del centrodestra ed era un pallino di Berlusconi. Si fara’ con i soldi che ci sono, della Sicilia, della Calabria e dell’Italia intera per sviluppare il Mezzogiorno e la nostra economia. Troppe volte abbiamo visto una politica assistenzialista per il Sud d’Italia, in realta’ il Sud deve poter crescere con le proprie gambe. E’ una risorsa importante per il Paese che non puo’ essere trainato solo dal Nord“. Il responsabile dell’organizzazione di Fdl, Giovanni Donzelli, lo ha detto a Start su SkyTg24.