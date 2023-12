Ponte sullo Stretto, De Luca: “Salvini rapina la Sicilia, Schifani si dimetta”

StrettoWeb

“Finalmente ci siamo: il bluff del Ponte di Salvini è stato smascherato.

Dopo settimane di melina, ieri è arrivato l’emendamento del governo sul Ponte. Nell’emendamento viene definito che 2.3 miliardi saranno presi dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ma non è ancora finita: la gran parte di queste risorse (circa 1.6 miliardi) verranno prelevate dal bilancio di Calabria e Sicilia. A tutti gli effetti una rapina!“. E’ quanto si lege in una nota stampa diffusa nel pomeriggio da Cateno De Luca.

“Quindi questo governo annuncia che il Ponte sarà un’opera strategica per tutta l’Italia ma andrà a pagarla per una parte consistente con i soldi di Sicilia e Calabria. Soldi che così verranno tolti alla sanità, ai comuni, alle autostrade. Dimentichiamoci dunque anche l’alta velocità.

Quindi tagliamo risorse alle regioni per far giocare Salvini con il suo Ponte.

Ma la domanda è d’obbligo: caro presidente Schifani come può essere che il governo nazionale di centro-destra che ha dentro il tuo partito, cioè Forza Italia, non t’aveva già avvertito di questo ulteriore scippo? Ma allora è vero che non conti proprio nulla.

Schifani se non sei capace di farti rispettare allora è chiaro a tutti che devi dimetterti”, conclude il leader di Sud chiama Nord.