Ponte sullo Stretto, Salvini: “ragionevole che il 10% lo mettano Calabria e Sicilia”

Riguardo al Ponte sullo Stretto, “che ci sia una compartecipazione seppur minima di Sicilia e Calabria mi sembra assolutamente ragionevole. Se ad ora ci mettono il 10 per cento e lo Stato ci mettera’ quasi il 90 per cento mi sembra giusto“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Radio24 rispondendo a una domanda sul sistema di finanziamento dell’opera previsto dall’emendamento presentato ieri alla manovra. Per Salvini, la compartecipazione “e’ stata condivisa con i presidenti” delle due Regioni. E ha osservato: “Il Ponte non e’ un’opera pubblica che unira’ solo Sicilia e Calabria, ma tutta l’Italia ne giovera’ in termini di lavoro e maggior crescita economica“.