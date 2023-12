Ponte sullo Stretto, Fratoianni: “sperperare miliardi per capricci di Salvini è una follia”

StrettoWeb

“Per il viceministro Rixi il problema è che finché non c’è un collegamento stabile con il continente non si possono fare le ferrovie in Sicilia? Ma non scherziamo. E poi sempre il viceministro Rixi accusa chi è contrario al Ponte di aver governato per quarant’anni e di non aver mai realizzato altre infrastrutture? Tanto per cominciare i leghisti non possono continuare sempre dare la colpa agli altri; con noi, questo giochino come anche i comizietti in tv non funzionano più. La finiscano una volta per tutte. La Lega al governo negli ultimi governi c’è stata quasi sempre: perché i leghisti sono sempre al governo, una volta con il M5S, una volta con Draghi, adesso con la Meloni. Noi no, tanto per essere chiari, e i leghisti al governo c’erano e ci sono anche prima e per molto tempo“. Lo afferma, nel corso di un duro scontro ad Agorà su Rai 3, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Comincino allora – prosegue il leader di SI – a fare le infrastrutture che in Sicilia non esistono o sono fatiscenti, quando per fare pochi chilometri in treno ci si mettono ore e ore, e nel 2023 è del tutto inaccettabile per la vita dei siciliani: è un gigantesco danno sociale, economico, per la salute, per l’immagine della Sicilia e dei siciliani”.

“Bisogna poi che la smettano con la storiella per cui quando c’è una una legge di bilancio il ritornello è sempre il solito : non ci sono le risorse, non ci sono i soldi. Basterebbe ascoltare quelli che propongono di trovare le risorse necessarie ridistribuendo la ricchezza . E fare delle scelte di priorità: c’è poco da fare questo Paese ha una rete infrastrutturale dei trasporti fragile e obsoleta. Io abito a Foligno, e vedo che la linea Orte Falconara è ancora a un binario unico, e quante volte ci si ferma … ma è possibile che si mettano miliardi su miliardi per il Ponte sullo Stretto? Quando nel frattempo si tagliano finanziamenti per la sicurezza ferroviaria o per l’innovazione del sistema di trasporti? La trovo una follia – conclude Fratoianni – solo per star dietro ai capricci di Salvini che ci vuole fare fare sopra la campagna elettorale”.