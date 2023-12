Ponte, maternità e Rai, Gasparri: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, è intervenuto al programma di Klaus Davi “KlausCondicio” in onda su Youtube. “Il Ponte unisce mafia e ‘ndrangheta. Questa frase di Don Ciotti è aberrante. Io conosco Don Ciotti, dovrebbe dire di chiudere l’Autostrada del Sole perché unisce la Camorra alla Lombardia, di chiudere l’Autostrada Adriatica che unisce la Sacra Corona Unita alla Repubblica di Venezia con antiche tradizioni, di non fare il treno veloce verso la Calabria e il Sud perché se il treno è veloce quelli della ‘Ndrangheta possono andare da Reggio Calabria a Firenze, fare una rapina e tornare a casa. Sto dicendo cose paradossali. La frase di Don Ciotti è un’offesa al Sud, alla Sicilia e alla Calabria. Don Ciotti, Buon Natale, ma cancelli questa frase che la copre di ridicolo. E dico di ridicolo perché è un sacerdote, dovrei dire cose più severe. Don Ciotti ha detto una cosa razzista contro la Sicilia e la Calabria di cui penso debba rincrescersi e ricredersi”, evidenza Gasparri.

Gasparri: “bisogna spingere su politiche pro maternità”

“C’è gente che preferisce essere libera di viaggiare piuttosto che avere un bimbo, che viene visto spesso come un vincolo. Una volta si mandavano i figli a zappare e non era una cosa buona, bisognava mandarli a scuola e non a zappare. Quindi si facevano tanti figli per avere più mani per il lavoro. Adesso siamo forse all’opposto, al contrario. Quell’epoca inaccettabile dello sfruttamento del lavoro giovanile per fortuna si è conclusa. Oggi sembra che un figlio limiti la libertà di viaggiare, di andare in vacanza. Prima c’era la famiglia larga, il nonno in casa, la zia che aiutava. Adesso, soprattutto nelle grandi città, tutto questo non c’è più. Per questo sono auspicabili politiche che agevolino la maternità”. Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al programma di Klaus Davi “KlausCondicio”.

Rai, Gasparri: “Augias è il più furbo di tutti”

“Augias è il più furbo di tutti, un po’ esce, un po’ torna, un po’ se ne va, poi lascia qualche parente in redazione e mi pare che stia facendo programmi di qua e di là. A 88 anni, la cosa che auguro ad Augias è di lavorare per altri 20 anni”. Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al programma di Klaus Davi “KlausCondicio”.