Policlinico di Messina, i sindacati annunciano: “prorogati tutti i 50 contratti in scadenza a fine anno”

StrettoWeb

I sindacati Fp Cgil, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up e Usb hanno comunicato che “a seguito delle fortissime iniziative sindacali sfociate con lo sciopero del 18 dicembre scorso, l’azienda ospedaliera Policlinico di Messina ha rinnovato tutti i contratti a tempo determinato di personale infermieristico e di operatori sociosanitari la cui scadenza era stata determinata al 31 dicembre”. Si tratta di 38 infermieri e 12 operatori sociosanitari.

Le sigle spiegano che “questa, è una grande vittoria del sindacato e una vittoria dei lavoratori che credono nel sindacato. Il 2024 sarà un anno ancor più complicato e difficile che ci dovrà vedere ancora insieme per difendere posti di lavoro per il personale infermieristico e Oss, in scadenza rispettivamente al 29 febbraio e 31 gennaio 2024, al fine di consentire il mantenimento in servizio degli stessi attraverso l’aumento del tetto di spesa da parte dell’assessorato regionale alla Salute. Sicuramente non mancheranno le iniziative sindacali anche eclatanti per rivendicare i sacrosanti diritti dei lavoratori e dei cittadini”.