Picchia e minaccia la moglie con un coltello: arrestato uomo di Corigliano-Rossano

Mai come in questo periodo la violenza di genere è un argomento centrale: il discorso del padre di Giulia Cecchettin, durante i funerali di ieri della studentessa, si è rivolto agli uomini e ha parlato di educazione. Ma nessuna parola sembra fermare le aggressioni che, quotidianamente, accadono in Italia. Anche la Calabria non è immune da episodi di violenza: l’ultimo è accaduto questa mattina a Corigliano-Rossano dove un uomo di 40 anni ha aggredito brutalmente la propria moglie.

Dapprima l’ha colpita con calci e pugni, poi l’ha minacciata con un coltello. Ad evitare che l’aggressione sfociare in tragedia è stato un testimone oculare il quale, accortosi della situazione, ha affrontato l’uomo disarmandolo. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia che ha condotto l’aggressore in Commissariato per accertamenti. La vittima invece, è stata trasportata all’ospedale Giannettasio di Rossano per le cure del caso.