I pentastellati si rifanno il look e puntano sui calabresi: i nuovi componenti dei comitati regionali

“L’attenzione che il Movimento 5 Stelle palesa nei confronti della Calabria, e della provincia di Cosenza in particolare, ha trovato conferma nella ratifica delle nomine proposte dal presidente Giuseppe Conte. È per questo che oggi sento di voler fare i complimenti ad Anna Laura Orrico, Vittoria Baldino, Laura Ferrara, Pasquale Tridico per l’elezione dei componenti e dei coordinatori dei comitati nazionali previsti dallo Statuto”.

“A Vittoria Baldino (coordinatrice del comitato Politiche Giovanili), Pasquale Tridico (coordinatore del Comitato per la formazione e l’aggiornamento), Laura Ferrara (coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali) e Anna Laura Orrico (componente del Comitato per Istruzione, università, cultura e informazione) vanno gli auguri di buon lavoro. Buon lavoro anche alla neo vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino e a tutti gli altri componenti”.

“Mi rende inoltre particolarmente felice l’approvazione della proposta di destinazione di un milione di euro delle restituzioni dei portavoce alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione di maggio 2023: un aiuto concreto per tutte le persone colpite da questo estremo evento. Sono certa che, come hanno sempre fatto e come stanno facendo, contribuiranno alla crescita della Calabria e del Paese lavorando insieme verso un unico obiettivo: gli interessi dei cittadini”. Lo dichiara in una nota Veronica Buffone, Assessore M5S comune di Cosenza.