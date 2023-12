Paura nella notte a Corigliano-Rossano: a fuoco un’auto in pieno centro

StrettoWeb

Ancora un atto intimidatorio per mano dell’anonima-incendi a Corigliano-Rossano: un’auto ha preso improvvisamente fuoco nelle centralissima via Antonio De Florio, nell’area urbana rossanese. L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 2: il veicolo in questione, una Fiat, è andato velocemente distrutto dalle fiamme sotto l’abitazione del proprietario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno estinto il rogo evitando ulteriori danni alle macchine attigue. Presenti anche le forze dell’ordine che stanno lavorando passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.