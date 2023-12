Paura a Crotone: auto in fiamme nel centro storico

StrettoWeb

Ieri sera 19 dicembre, intorno alle ore 21:30, una squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta nel centro storico di Crotone in Via Suriano dopo una telefonata alla sala operativa che segnalava un’auto in fiamme. All’arrivo sul posto con non poche difficoltà, visto le strette strade del centro storico e le auto parcheggiate nelle viuzze, vi era una Ford con la parte anteriore in fiamme, nonostante il coraggioso e pronto intervento di alcuni proprietari dei ristoranti della zona con i loro estintori, l’auto continuava a bruciare, con ausilio di un mezzo piccolo fuoristrada dotato di acqua, i vigili del fuoco hanno dovuto allungare il naspo (tubo manichetta su pick up) per parecchi metri per estinguere completamente l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni adiacenti alla vettura parcheggiata a bordo muro vicino ad alcune finestre ed altre autovetture a pochi metri di distanza. Sul posto anche la Polizia per le indagini del caso.