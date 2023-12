Paura a Corigliano-Rossano: pitbull aggredisce una bambina alla testa

StrettoWeb

Attimi di terrore a Corigliano-Rossano: una bimba di otto anni è stata aggredita da un pitbull mentre stava giocando. L’episodio è accaduto oggi nell’area urbana rossonese. La piccola è stata subito soccorsa e trasferita d’emergenza al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso: nonostante le ferite riportate alla testa, la bambina non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari per chiarire la dinamica dell’incidente che, fortunatamente, non si è rivelato fatale.