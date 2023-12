Paura in Calabria: la mareggiata sgretola il lungomare di Acquappesa

StrettoWeb

Il maltempo degli ultimi giorni, con abbassamento delle temperature e venti forti, ha scatenato l’ennesima mareggiata nel Tirreno Cosentino. A risentirne maggiormente, il comune di Acquappesa dove il lungomare, vittima dell’erosione da anni, si è letteralmente sbriciolato lungo il tratto di Intavolata. A riportarlo è il sindaco della città, Francesco Tiripicchio, il quale precisa che “lo stesso, non è il tratto di lungomare già riparato!”.

“E, purtroppo, – prosegue – mentre noi, ora, siamo in trincea, insieme agli operai ed ai responsabili dell’ufficio tecnico, c’è la solita combriccola che scatta fotografie e pubblica post con notizie FALSE! A dimostrazione che, a certi personaggi, interessa solo la campagna elettorale, mentre dei problemi del Paese poco o nulla importa”. Un tentativo di spegnere ogni polemica di fronte a una questione più seria: “ma va bene così… ormai li conoscono tutti. Così come conoscono il loro odio, il loro rancore ed il loro modo di disprezzare il dialogo ed il civile confronto per il bene della Comunità”.

“Quella stessa Comunità dalla quale pretenderebbe voti e consensi e della quale, nei momenti come questi, non interessa nulla. Ad ognuno il suo… per il resto e per quanto ci riguarda, tengo ad informare che ho già provveduto a contattare il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che si è già attivato per sostenerci ed aiutarci. Una vicinanza umana ed istituzionale che lenisce le ansie e le preoccupazioni di queste ore”, conclude il Primo Cittadino.