Palermo, harakiri pazzesco a Parma: avanti 1-3 al 90′, si fa rimontare dai ducali nell’extratime

Solo quattro punti nelle ultime cinque, in cui è arrivata una vittoria e anche striminzita. Dopo lo stop interno contro il Catanzaro, il terzo sempre nelle ultime cinque, il Palermo aveva bisogno di un segnale, di un colpo importante. Ed era praticamente arrivato, nel campo più difficile, quello della capolista Parma. 1-3 al 90′ per i rosanero, trascinati da un capitan Brunori scatenato. No, fermi. In realtà è finita in parità. Ebbene sì, avete capito. Tra 91′ e 95′, il Parma accorcia e pareggia, per il 3-3 finale. E così per il Palermo non viene scacciato il periodo negativo, con Corini sempre molto discusso e criticato dalla tifoseria.

La partita. Grande partenza rosanero e gara già indirizzata e in discesa dopo un quarto d’ora: Brunori torna decisivo e tra 3′ e 18′ mette a segno una doppietta con due gol pazzeschi: prima un pallonetto da centrocampo, poi un tiro a giro che accarezza il palo e finisce in rete. Il Parma è stordito ma ad inizio ripresa la riapre con Estevez. Nel finale, all’85’, Segre fa 1-3 e la chiude, apparentemente. Non è così. Il Palermo si culla, il Parma ci crede e fa prima 2-3 con Mihaila e poi 3-3 con Charpentier a tempo scaduto.

Risultati Serie B

Como-Modena 2-1

Parma-Palermo 3-3

Reggiana-Brescia 1-1

Classifica Serie B

Parma 34 Venezia 33 Como 31 Catanzaro 30 Cremonese 29 Cittadella 28 Modena 26 Palermo 25 Bari 21 Sampdoria 19 Cosenza 19 Brescia 19 Pisa 18 Sudtirol 17 Reggiana 17 Lecco 16 Ternana 14 Ascoli 13 Spezia 13 Feralpisalò 7