Parco Marino Riviera dei Cedri: nasce la sede operativa a Praia a Mare

Una sede operativa del Parco Marino Riviera dei Cedri a Praia a Mare per proteggere e valorizzare una delle aree marine più rappresentative e di pregio dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e biologico della Calabria. L’iniziativa è targata Ente Parchi Marini Regionali Calabria, con il sostegno della Regione Calabria e del Comune di Praia a Mare. La presentazione al pubblico del nuovo presidio ambientale è in programma giovedì 21 dicembre 2023, alle 11 presso il Palazzo delle Esposizioni di Praia a Mare, dove materialmente è prevista la nuova sede.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco della località Bandiera Blu della Fee, Antonino De Lorenzo. Seguiranno gli interventi di Raffaele Greco, commissario Ente Parchi Marini Regionali Calabria, Salvatore Siviglia, direttore del dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, Domenico Droghini, presidente del consiglio con delega all’Ambiente del Comune di Praia a Mare, Paolo D’Ambrosio, ricercatore della sede calabrese della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Michele Lenti, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Maratea, Ugo Vetere, presidente del Gal Riviera dei Cedri, e Arturo Valicenti, direttore del Parco Nazionale del Pollino. La moderazione degli interventi è affidata al giornalista Andrea Polizzo.

“La sede del Parco Marino Riviera dei Cedri è un passo importante, ulteriore, verso la conservazione e valorizzazione dei grandi attrattori paesaggistici di un territorio molto vasto, che da Praia a Mare si spinge verso sud fino ad Acquappesa”, ha commentato De Lorenzo. L’area tutelata, istituita con la Legge Regionale n. 9/2008, interessa infatti parte dei comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa. Nel dettaglio, ricomprende Isola di Dino e Isola di Cirella, uniche due isole calabresi, rispettivamente appartenenti ai comuni di Praia a Mare e Diamante, i relativi fondali e lo Scoglio della Regina di Acquappesa.

L’area del parco è inoltre interessata da 4 Zone Speciali di Conservazione (Zsc) istituite dalla Direttiva Habitat della Comunità economica europea: fondali marini dell’Isola di Dino-Capo Scalea (Codice Sito Natura 2000 IT9310034);

Fondali marini dell’Isola Cirella-Diamante (Codice Sito Natura 2000 IT9310037);

Isola di Dino (Codice Sito Natura 2000 IT9310035);

Isola di Cirella (Codice Sito Natura 2000 IT9310036). Oltre al pregio paesaggistico, questi luoghi hanno un indiscusso valore naturalistico, accertato da prestigiosi studi sulla presenza di specie botaniche come Primula palinuri, Dianthus rupicola, Chamaerops Humilis (palma nana), Posidonia oceanica, e animali quali Falco peregrinus.

“La sede operativa che trova posto negli spazi del Palazzo delle Esposizioni – ha aggiunto De Lorenzo – sarà realmente un presidio per la valorizzazione di tanta straordinaria bellezza. È il risultato di un impegno posto in essere con la Regione Calabria e in particolare con il commissario Greco. Questo luogo – ha proseguito il primo cittadino – deve essere inteso come punto di promozione aperto a tutte le realtà del territorio: dal mare alla montagna, dalla cultura fino all’enogastronomia, passando per l’offerta degli sport outdoor, dell’intrattenimento e dello spettacolo per tutta la Riviera dei Cedri e dell’entroterra”.