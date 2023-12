Panico in provincia di Cosenza: ubriaco sfascia gli arredamenti di un bar

StrettoWeb

Caos all’autostazione della città di Castrovillari, in provincia di Cosenza: un ragazzo di 27 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha seminato il panico all’interno dell’area adibita agli autobus. Il giovane infatti, già noto alle forze dell’ordine, ha distrutto gli arredamenti del bar ubicato nel piazzale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Castrovillari i quali, con pazienza, hanno cercato di far calmare l’uomo ma senza successo. Spazientito, il 27enne ha cominciato ad inveire contro i Poliziotti con fare minaccioso fino ad aggredirli. Uno degli agenti ha quindi ritenuto necessario l’utilizzo del taser per sedare gli animi riuscendo così a bloccarlo: il giovane è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Castrovillari.