Dramma a Palermo nella Vigilia di Natale, padre e figlio di 4 anni precipitano dal balcone

Tragedia alla Vigilia di Natale a Palermo dopo il drammatico incidente di questa mattina. Nel pomeriggio, infatti, padre e figlio, per cause ancora in coso di accertamento, precipitano dal balcone. L’uomo è morto poco dopo, il bambino si è miracolosamente salvato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ed i medici del 118.

La dinamica

Il bambino si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone e il padre, nel tentativo di afferrarlo, è precipitato con lui. Per l’uomo, un professore ordinario di Ingegneria di 38 anni, non c’è stato nulla da fare mentre il figlio è miracolosamente rimasto illeso.