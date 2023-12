StrettoWeb

Come ammutolire i 20 mila del Barbera (con un migliaio di tifosi al seguito? Basta andare da Vivarini, da Iemmello e Biasci. Così Palermo-Catanzaro finisce 1-2. Così l’anticipo di lusso di questa giornata di Serie B, il derby del Sud tra i due capoluoghi di Sicilia e Calabria, va appannaggio dei giallorossi, che con una grandissima prestazione sbancano La Favorita e danno seguito al successo nel derby, rilancio vero e proprio dopo le tre sconfitte di fila. Al netto degli obiettivi sbandierati, con questo terzo posto, a inizio dicembre e vicini al giro di boa, a Catanzaro non possono non sognare la Serie A. Dalla parte delle Aquile ore un calendario più agevole (nelle prossime cinque), una consapevolezza ritrovata e la grande forza dell’attacco, il secondo migliore dopo quello del Parma. In casa rosanero, invece, continua il momento difficilissimo, con l’ennesima sconfitta interna, l’ennesima rincorsa (questa volta invano), le lacune difensive e la mancanza di gioco e idee. Adesso, per Corini, si fa durissima.

Palermo-Catanzaro 1-2, la partita

L’atteggiamento del Catanzaro è il solito: grande intensità, attacco della porta con tanti uomini e… gol. Arriva a ridosso dell’intervallo, con il solito Iemmello, che segna da bomber consumato: pallone dalla destra, si avventa, anticipa il difensore e batte di prima il portiere. Neanche il tempo di iniziare la ripresa che arriva il contropiede, con Biasci. E’ la più classica delle ripartenze, l’attaccante si invola tutto solo e, anche un po’ fortunosamente, si ritrova il pallone tra i piedi dopo aver fallito il primo tentativo davanti all’estremo difensore. E’ 0-2. Il Catanzaro vola, il Palermo è praticamente assente. La fase centrale del secondo tempo è quella in cui, stradominando, la squadra ospite può centrare anche il tris. Non ci riesce. A segnare, invece, è il Palermo, quasi in maniera inaspettata, con un colpo di testa di Stulac. Ma rende acceso, e nervoso, il finale. Il risultato però non cambia: è 1-2. Fanno festa i mille arrivati da Catanzaro. E ora sognano.

Palermo-Catanzaro 1-2, il tabellino

Marcatori: 44’ pt Iemmello (C); 4’ st Biasci (C), 38’ st Stulac (P)

Palermo (3-4-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (13’ st Valente); Buttaro, Segre, Gomes (34’ st Stulac) , Lund (13’ st Aurelio); Di Mariano (1’ st Henderson), Brunori, Mancuso (13’ st Di Francesco)

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Jensen, Nedelcearu

Allenatore: Corini

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (22’ st Miranda), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion (31’ st Pontisso), Pompetti, Vandeputte (22’ st Oliveri); Iemmello (31’ st Ambrosino), Biasci (31’ st Stoppa)

A disposizione: Sala, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Krajnc, Donnarumma

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Colarossi – Massara Quarto ufficiale: Di Francesco

Var: Guida

Ass: Meraviglia

Angoli: sette Palermo, quattro Catanzaro

Recupero: 1‘ pt; 7’ st

Ammoniti: 10’ pt Di Mariano (P), 15’ pt Vandeputte (C); 16’ st Katseris (C), 23’ st Butteri, 30’ st Pompetti (C), 45’ st Stulac (P), 45’ st Oliveri (C), 45’ st Brunori (P), 47’ st Miranda (C)

Classifica Serie B

Venezia 30 Parma 30 Catanzaro 27 Cremonese 25 Como 25 Palermo 24 Modena 23 Cittadella 22 Cosenza 19 Bari 18 Pisa 17 Sudtirol 17 Reggiana 16 Sampdoria 16 Brescia 15 Ascoli 13 Lecco 13 Spezia 10 Ternana 8 Feralpisalò 7