Palermo, capodanno blindato per il concerto di Elodie

Un capodanno blindato a Palermo dopo i recenti fatti di cronaca. Il piano interforze per la sera del 31 dicembre con Elodie che si esibirà sul palco di Piazza Ruggero Settimo, prevede la presenza di oltre 500 uomini e donne impegnati a presidiare le vie di accesso al grande evento.

Oggi pomeriggio è prevista una nuova riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura per definire i dettagli del piano. Molti agenti saranno impegnati nelle vie limitrofe per controlli e presidiare le vie d’accesso alla piazza.