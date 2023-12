Palazzo Mangeruca, all’abbattimento presenti il ministro Ciriani e il viceministro Sisto

StrettoWeb

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, domenica 17 dicembre saranno in Calabria in occasione dell’abbattimento di Palazzo Mangeruca, l’ecomostro presente da decenni nella frazione di Torre Melissa, nel Comune di Melissa, in provincia di Crotone. Il ministro Ciriani e il vice ministro Sisto assisteranno, tra le ore 10 e le ore 12, all’implosione dell’edificio abusivo confiscato alla ‘ndrangheta insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.