Palacalafiore, che figuraccia: piove dentro, Viola-Catania sospesa per qualche minuto

La Viola continua a fare grandi figure. Il Palacalafiore, invece, un po’ meno. Stecca il teatro della sfida contro Catania. La forte pioggia di questa sera entra anche dentro il palazzetto, costringendo l’arbitro a fermare il match per qualche minuto nel corso del quarto quarto.

Per la cronaca, la squadra reggina vince 99-88 la prima partita del girone di ritorno, confermandosi prima in classifica con Ragusa e Orlandina. Tanta gente presente al Palacalafiore, che da inizio anno fa più di 1.000 spettatori in media. Tutti, però, abbastanza scioccati da quanto accaduto, con la pioggia che ha bagnato il parquet. Come se non bastassero altri impianti cittadini, a cui basta un po’ di pioggia per diventare inagibili, adesso si mette anche il palazzetto più grande della città. Ma la colpa non è di certo della struttura e neanche della società…

Pioggia al Palacalafiore durante Viola-Catania