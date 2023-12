Orrore in Calabria, tenta di strangolare la moglie con una cintura: arrestato

StrettoWeb

Un disperato grido d’aiuto che è culminato in un arresto: è quanto accaduto questa notte a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, dove un uomo ha aggredito e picchiato violentemente la moglie. E’ stata proprio la vittima a chiedere l’intervento dei Carabinieri di Scalea mentre era in corso una violenta lite: l’aggressore, di 47 anni, la stava selvaggiamente pestando con un bastone appendiabiti e tentava di strangolarla con una cintura. L’operatore della centrale Operativa di Scalea, che ha preso la chiamata, ha cercato di reperire quante più informazioni possibili mentre inviava una pattuglia sul posto per capire cosa stava accadendo.

All’arrivo dei militari, l‘uomo ha comunque continuato ad inveire contro la moglie, minacciandola di morte. La donna infatti, si presentava con il volto tumefatto e diverse ferite al collo: si è salvata solo scappando dai vicini di casa da dove ha poi allertato i Carabinieri. Dopo aver denunciato l’aggressione, di cui era già stata vittima altre volte, è stata quindi soccorsa. L’uomo, invece, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Paola.