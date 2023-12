Opere senza tempo a Catanzaro: in scena “La Traviata” con un cast internazionale

StrettoWeb

Saranno due nomi di spicco nel panorama operistico nazionale ed internazionale, il soprano Desirée Rancatore e il tenore Alessandro Scotto Di Luzio, i protagonisti de La Traviata targata Sicilia Classica Festival- Fondazione Politeama, in scena il prossimo 4 gennaio 2024 al Teatro Mario Foglietti di Catanzaro. Una Violetta e un Alfredo che hanno già calcato i palchi di tutto il mondo, e che sono avvezzi ed affezionati ai personaggi che interpretano.

“Ho interpretato così tante volte Violetta – dichiara il soprano Desirée Rancatore, specialista del belcanto – che sento che, in qualche modo, faccia un po’ parte di me. E, comunque, anche dopo anni di studio e riflessione, è sempre un’emozione interpretare un personaggio così intenso, forse è proprio questo il segreto per emozionare il pubblico”. Felice di tornare nel cast del Sicilia Classica Festival, anche il tenore napoletano Alessandro Scotto Di Luzio, la cui vocalità prorompente è perfetta per l’interpretazione di Alfredo. “Il suo è un canto d’amore, morbido, solare e passionale, che si tramuta poi in un canto di rabbia quando si sente tradito da Violetta”.

Di alto livello anche gli altri cantanti: Giovanni Palminteri nel ruolo di Giorgio Germont, Gabriella Aleo in Flora Bervoix, Francesco Cascione nel ruolo del Barone Douphol, Maria Mellace in Annina, Alex Franzò nel ruolo del Marchese D’Obigny, Francesco Ciprì in Gastone, Angelo Michele nel ruolo del Dottor Grenvil, Luigi Lombardo in Giuseppe, Francesco Di Prima nel ruolo del servo di Flora e Francesco Laino nel ruolo del Commissionario.

“Dopo il quasi sold out di Cavalleria Rusticana e Pagliacci – dichiara il Direttore artistico Nuccio Anselmo facendo riferimento allo spettacolo messo in scena lo scorso novembre – vogliamo stupire il pubblico del Teatro Politeama di Catanzaro con un cast d’eccezione, di grande esperienza e professionalità”. Aggiunge il regista Lorenzo Lenzi: “sarà una Traviata senza filtri che racconta la società del 1850, tra salotti e vita privata, una storia immorale, così come venne definita all’epoca, di vizi e soldi”.

La direzione dell’Orchestra Filarmonica della Calabria e del Coro Lirico Mediterraneo è affidata al Maestro di fama internazionale Francesco Di Mauro, che ha lavorato ad una Traviata che “esalti il più possibile le dinamiche ora festanti ora drammatiche dell’Opera di Verdi, anche e soprattutto attraverso l’equilibrio sonoro tra orchestra e cantanti”. Le coreografie sono di Stefania Cotroneo, costumi di Fabrizio Buttiglieri, Direttore di Palcoscenico Clementina Cecere, Maestro del Coro Alistar Sorley, direttore artistico Nuccio Anselmo.