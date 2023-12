Omnia Energia, continua l’impegno culturale con il calendario 2024

StrettoWeb

Mai come in questo momento epocale, quella energetica è diventata la questione delle questioni sociali, economiche, di sviluppo ma anche etiche e culturali. Perché essa coinvolge come mai in passato sulla necessità della tutela ambientale e del Creato. Perché ci riporta senza più mezzi termini alla esauribilità ed ai costi non solo economici ma sociali ed umani delle fonti energetiche. Perché ci sollecita a riflettere come forse non abbiamo mai fatto negli ultimi decenni sulle evoluzioni storiche delle nostre società e sulla stessa impostazione energetica ed energivora dell’umanità del ventunesimo secolo. È con questo spirito, con questa visione, con questo impegno e con questa prospettiva anche e sempre pedagogica e culturale che Omnia Energia ha voluto dedicare proprio alla storia dell’energia il proprio Calendario 2024, presentato e condiviso con tutta la grande squadra dei dipendenti, dei fornitori, dei consulenti e dei partner riuniti nella convention aziendale tenutasi nei giorni scorsi.

Continuiamo a fare la Rivoluzione Energetica

È, questo, il titolo ma anche un po’ la provocazione scelta per lo speciale almanacco Omnia e che racchiude contenuti e ambizioni dell’unica società energetica calabrese e tra le poche e leader nel Sud Italia ad essere trader e rivenditrice, coprendo nella sua unica filiera interna la fibra, la progettazione, realizzazione e vendita di solution, il settore commodity e la gestione dei flussi energetici attraverso Intelligenza Artificiale. Dai mulini a vento che già dal 3000 a.C. trasformavano l’energia eolica in energia meccanica all’energia eolica.

Dal carbone, motore della rivoluzione industriale del 18esimo secolo, al calore proveniente dal cuore della terra (energia geotermica); dall’oro nero (il petrolio) che fin dall’antichità è stato utilizzato dall’uomo per alimentare le lampade, per produrre bitume, diventato indispensabile per la produzione di energia elettrica e per la mobilità di massa; alle centrali termoelettriche. Dall’energia idroelettrica a quella nucleare. E ancora, l’idrogeno, internet e l’Intelligenza Artificiale. Fino a Omnia Genius, il cervello intelligente della nostra casa: la soluzione che permette di gestire e controllare anche a distanza i consumi della propria abitazione al fine di rispondere alle esigenze di risparmio energetico, comfort, sicurezza.

Tagliare il costo della bolletta energetica, investire di più sull’economia circolare e sull’acquisto e produzione di beni e servizi direttamente nei e dalle reti dei propri territori resta l’uscita di sicurezza. Resta, questa, per Omnia Energia la visione che ispira la nuova politica dei prezzi, convenienti e concorrenziali. Come l’offerta già immessa sul mercato e prenotabile fino al prossimo lunedì 15 gennaio, Omnia È Casa Trend che offre una tariffa flat per le tre fasce orarie di consumo energetico a soli 0,009 Euro a kilowattora oltre al CSA che varia di mese in mese in base all’andamento del mercato dell’energia nella borsa elettrica nazionale.