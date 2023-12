Occhiuto: “Schlein alla guida del Pd è un’assicurazione sulla vita del governo”

StrettoWeb

“Ho persino simpatia nei confronti del segretario del Pd, Elly Schlein, e sono convinto che molti del centrodestra si augurino che riesca a raggiungere un risultato dignitoso alle elezioni europee per rimanere alla guida del partito, proprio perché rappresenta la migliore assicurazione sulla vita per questo governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a “Stasera Italia Weekend”, su Rete 4.

”Non sono molto d’accordo con il presidente De Luca rispetto alla possibilità di mettere insieme un’aggregazione che includa anche i Cinque Stelle e ricostruire un centrosinistra con queste leadership. La Schlein mi pare giochi solo di rimessa e sta caratterizandosi per un’assoluta incapacità di proposta. Conte dovrebbe interpretare i sentimenti dei più arrabbiati, ma lo fa con la pochette, e credo che in futuro avrà più problemi che opportunità davanti a sé perché forse arriverà qualcuno come Di Battista che riuscirà a interpretare meglio gli antisistema, anche senza pochette”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.