L’oblio oncologico: una legge per una società più giusta e inclusiva

“Con l’approvazione della legge sull’oblio oncologico, l’Italia fa un passo avanti significativo nel garantire equità e dignità per chi ha superato il cancro. Questa legge è una testimonianza dell’impegno del governo Meloni a costruire una società più giusta e inclusiva. Grazie a questa nuova legislazione, quasi un milione di persone guarite dal cancro non dovranno più affrontare discriminazioni nell’accesso a servizi essenziali come assicurazioni e mutui“, si legge in una nota stampa di Francesca Frachea.

“Stabilendo un diritto all’oblio per i sopravvissuti al cancro, il governo promuove un ambiente più equo e inclusivo per tutti. Come responsabile del dipartimento di equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia, della provincia di Reggio Calabria, considero questa legge un importante traguardo verso una società più giusta. L’approvazione unanime del Senato sottolinea l’importanza e l’urgenza di questa legge nel contesto sociale italiano.

Continuiamo a lavorare per un futuro in cui ogni individuo, indipendentemente dalle proprie sfide passate, possa godere di pari opportunità e diritti“, conclude.