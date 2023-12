Via libera al nuovo Pnrr dell’Italia, Meloni raggiante: “un altro grande risultato del governo”

StrettoWeb

Via libera dell’Ecofin alla revisione dei Pnrr italiano. “Dopo il parere positivo della Commissione europea, il Consiglio ha oggi approvato la revisione del Pnrr italiano. Un altro grande risultato del governo che conferma la serietà e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi. Intendiamo proseguire su questa strada, nella consapevolezza che il successo del nostro Pnrr è nell’interesse della Nazione e dei cittadini”, afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione oggi da parte del Consiglio della revisione del Pnrr italiano”, dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Si conclude così in maniera positiva un lavoro intenso iniziato ad agosto e condotto con grande incisività ed efficacia dal governo italiano in stretta collaborazione con la Commissione europea” prosegue Fitto, secondo cui “la decisione del Consiglio di oggi riconosce e sancisce la qualità di quanto fatto”. conclude Fitto.