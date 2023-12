Nuovo Consiglio d’Istituto per l’I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni

StrettoWeb

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Consiglio d’Istituto, a seguito delle elezioni occorse nel mese di novembre 2023, dell’Istituto Comprensivo Montebello Jonico – Motta San Giovanni, dove genitori, docenti e personale ATA hanno scelto democraticamente i loro rappresentati che andranno a comporre l’organismo collegiale per il triennio 2023-2026.

L’esito delle elezioni ha dato il seguente verdetto, eleggendo rispettivamente:

(Genitori)

Zampaglione Fabio Giuseppe;

D’Avino Katiuscia Teresa;

Ambrogio Santina;

Geraci Mariantonietta;

Calabro Carmelo;

Verduci Carmela;

Squillaci Katia Beatrice M.;

Campolo Tiziana;

(Personale ATA)

Sgro Tiziana;

Calabrò Giovanni Filippo;

(Docenti)

Calabrò Antonino;

Familari Giovanna;

Tuscano Elvira;

Aquilino Carmelo;

Anglisano Francesca;

Garescì Antonella;

Flachi Marisa;

Triveri Bruna.

La Dirigente dell’I.C. Prof.ssa Margherita Sergi, come da Regolamento, ha convocato la prima seduta, con un ODG corposo, dove tra i primi punti vi era la strutturazione del nuovo Consiglio d’Istituto al fine di renderlo operativo.

Il primo punto trattato è stato la nomina del Presidente che guiderà il nuovo Consiglio d’Istituto per il triennio 2023-2026. E’ stato votato all’unanimità il Dott. Fabio Giuseppe Zampaglione. Si è proseguito con le altre nominane, ossia Vice presidente e segretario, per poi passare alla composizioni degli organismi interni al Consiglio d’Istituto, ossia, la Giunta Esecutiva e il Comitato di valutazione scolastica.

Ultimate le dovute formalità si è continuato con l’approvazione di tutti punti all’ODG. I lavori sono proseguiti con armonia e grande spirito di collaborazione.

Grande soddisfazione da parte di tutti i presenti e in particolare della Dirigente scolastica. A margine dei lavori il neo presidente del Consiglio d’Istituto ha ringraziato tutti per la fiducia che hanno riposto in lui per avergli assegnato il prestigioso incarico e ha augurato buon lavoro a tutti, ribadendo che si dovrà continuare a lavorare incessantemente per poter mantenere e migliorare l’offerta formativa, già straordinaria, dell’Istituto Comprensivo Montebello Jonico – Motta San Giovanni, sempre e solo nell’interesse dell’intera comunità scolastica.