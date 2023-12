La nuova rete oncolgica nel futuro della sanità calabrese

StrettoWeb

“Su invito del Dott. Di Pinto ho portato in qualità di Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità i saluti istituzionali al convegno regionale dell’Associazione Italiana Oncologia Medica della Calabria. Uno degli interventi messi in campo dal Presidente Occhiuto è rappresentato dalla nuova rete oncologica regionale, che ha previsto un approccio olistico al cancro, attraverso un sistema integrato di promozione della salute, diagnosi precoce, presa in carico globale e prevenzione terziaria”. Lo dichiara l’On. Pasqualina Straface, consigliere regionale.

“L’intervento sulla nuova rete oncologica si configura in un più vasto processo di ridefinizione e miglioramento del sistema sanitario regionale calabrese frutto di una programmazione che, partendo dalla quantificazione delle risorse disponibili e uscendo finalmente dalla letargia dei 12 anni di commissariamento, ha saputo pianificare i reali bisogni ed intervenire laddove necessario ridisegnando completamente l’architettura sanitaria della Calabria“.