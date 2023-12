Nonna invita i nipoti a Natale, ma gli fa pagare il conto. La storia si ripete: “e quest’anno ho alzato i prezzi”

StrettoWeb

Non è il primo anno, ma ad ogni Natale fa notizia. Il riferimento è alla nonna 63enne di Cardiff – Caroline Duddridge – che anche per queste festività ha invitato i parenti a pranzo, facendo pagare il conto a tutti i presenti, anche ai nipoti più piccoli. Già l’anno scorso la news fece il giro del mondo, dividendo favorevoli e contrari. E adesso la storia si è ripetuta, addirittura con alcune modifiche. Sì, perché gli anni passano, l’inflazione aumenta e i prezzi pure. E così la nonna è stata costretta a chiedere un conto più salato ai parenti.

Nonna fa pagare il pranzo di Natale ai nipoti: i prezzi dell’anno scorso e gli aumenti di quest’anno

Nel 2022 i figli maschi hanno pagato 15 Sterline (17 euro) a testa, mentre le figlie femmine 10 perché con reddito più basso. 5 sterline per i nipoti con 5 anni compiuti e 2,50 per i due nipoti di 3 anni. Sono piovute, però, critiche di sessismo e discriminazione, così i prezzi si sono alzati. “Ho aumentato i prezzi delle ragazze di 2 Sterline perché ho ricevuto un po’ di critiche da parte di persone che dicevano che ero sessista. Non che io badi troppo all’opinione pubblica, ma non sono sicura che riuscirò a coprire i costi nonostante l’aumento”.