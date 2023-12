Domenico Naccari è il nuovo Console onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria

StrettoWeb

L’avvocato Domenico Naccari di Palmi, è stato nominato titolare dell’ufficio consolare onorario del Regno del Marocco con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Calabria. La sua investitura ha ricevuto l’exequatur dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano. Naccari nei giorni scorsi è stato ricevuto a Roma dall’Ambasciatore Sua Eccellenza Yousef Balla per la formalizzazione dell’incarico e per l’attribuzione delle sue funzioni. Il prestigioso incarico, fa seguito ad una intensa attività svolta dal legale nell’interesse della comunità marocchina presente in Italia e di relazione tra le autorità italiane e quelle marocchine. Sua è stata l’idea, nella qualità di presidente della Fondazione Calabria Roma Europa, di un raccordo di cooperazione stabile tra l’Ambasciata del Regno del Marocco ed il Comune di Vibo Valentia, nella persona del Sindaco pro tempore, avvocato Maria Limardo e un gemellaggio tra la città di Dakhla in Marocco e Vibo Valentia in Italia con l’obiettivo di rafforzare le relazioni di cooperazione bilaterale nei settori economico – turistico – culturale e sportivo.

Con la nomina di Naccari, il Marocco intende rafforzare la presenza sul territorio calabrese e le relazioni commerciali considerate strategiche in virtù della presenza del porto di Gioia Tauro che è il primo porto italiano per traffico merci nonché il decimo in Europa. Nello stesso tempo in Marocco è presente Tangeri Med che è considerato il porto più grande del Mediterraneo in grado di collegare lo Stato africano a 77 paesi e 186 porti. L’avvocato di Palmi avrà pertanto l’importante compito di tutelare in Calabria gli interessi dei cittadini marocchini e rafforzare i rapporti di natura internazionale tra i due stati. Nei prossimi giorni il neo console sarà ricevuto dalle autorità calabresi per l’inizio di un proficuo rapporto istituzionale.