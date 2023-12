Nominate coordinatrici comunali di FI Azzurro Donna in area grecanica

StrettoWeb

“Con orgoglio e grande soddisfazione, nella qualità di coordinatrice provinciale di FI Azzurro Donna, ufficializzo la nomina di Lugarà Stefania (Docente) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il Comune di Melito Porto Salvo; di Crimeni Emilia (Responsabile amministrativo) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il comune di Bova Marina; di Follia Lucia (Docente) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il comune di Condofuri; di Nucera Domenica (Assessore) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il comune di Bova; di Pipari Vittoria (Amministratrice) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il comune di Bagaladi; di Stelitano Leonella (Docente- già Assessore) a Coordinatrice di azzurro Donna per il comune di Roghudi; di Floccari Carmen (Laureanda Giurisprudenza) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il comune di San Lorenzo; di Mallamaci Enza (Assessore) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il comune di Motta San Giovanni; di Tripodi Domenica (Consigliere) a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per il comune di Montebello“.

E’ quanto si legge in una nota stampa di Azzurro Donna, Forza Italia.

“Da un’attenta valutazione maturata, negli ultimi giorni, dopo un proficuo colloquio con la coordinatrice regionale dott.ssa Caligiuri Maria Josè e con la Coordinatrice nazionale On. Polidori Catia, di intesa comune, abbiamo comunicato alle interessate, la ferma volontà di allargare la squadra reggina con personalità di spicco, Donne di spessore e di qualità culturali e politiche indiscusse. Tutte impegnate professionalmente e socialmente nei rispettivi territori, la scelta, tra tante, è ricaduta su di loro certa del valido contributo che saranno in grado di apportare, al fine di strutturare ancora di più Azzurro Donna nella provincia reggina, aggiungendo senz’altro, qualità e competenza in ogni settore. Le doti umane di Stefania e Lucia, quelle amministrative di Enza, D. Nucera e D. Tripodi, quelle artistiche di Carmen, quelle associazionistiche di Vittoria, e ancora quelle politiche di Leonella, quella predisposizione innata al lavoro di gruppo di Emilia, lasciano intravedere, sin da subito, l’ottimo lavoro di crescita che ne verrà fuori su tematiche importanti per l’area grecanica e per tutto il contesto reggino. Auguro a tutte loro un buon lavoro e Le ringrazio per la decisa e puntuale disponibilità“, conclude la nota.