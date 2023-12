“New Mobility Messina”, Jimmy Ghione vince la “Sfida dello Stretto”: “la Sicilia è una terra bellissima”

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa la “Sfida dello Stretto”, che si inserisce nell’ambito dell’evento “New Mobility Messina 2023″, giunto alla seconda edizione. E’ stato un vero e proprio spettacolo a cui hanno partecipato tanti cittadini. La gara è consistita in una singolare gara di triathlon con vetture smart e-cup da competizione full electric, e-Bike e monopattini elettrici forniti dalla polizia municipale di Messina.

I sindaci Basile e Caminiti, l’inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, l’attrice Sannino, la campionessa olimpica Silvia Bosurgi e il presidente di FNM S.p.A. e ASSTRA Andrea Gibelli, nelle vesti di piloti, sono stati impegnati nella competizione che si è svolta nel circuito cittadino allestito per l’occasione sul viale San Martino, e si sono alternati alla guida di auto full-EV (smart e-cup), e-bike e monopattini.

“Al di là dello spirito goliardico e simpatico, in linea con il clima natalizio – ha spiegato il sindaco Federico Basile – l’organizzazione di questi eventi è l’occasione ideale per ribadire e promuovere il cambiamento della nostra città verso una mobilità che sia sempre più sostenibile. L’Amministrazione comunale crede in una mobilità differente con sistemi alternativi quali monopattini, bici e autovetture elettriche”.

La competizione è stata vinta da Jimmy Ghione: “sono orgoglioso di essere qui, è una bellissima iniziativa, la Sicilia è una terra bellissima, siate fieri di questo territorio”.

Classifica:

Jimmy Ghione

Silvia Bosurgi

Federico Basile

Andrea Gibelli

Giusi Caminiti

Giovanna Sannino